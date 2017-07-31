Андрей Синицын: Гол Фернандо? Можно было взять мяч
Голкипер «Краснодара» Андрей
Синицын прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче третьего тура
чемпионата России.
«Плохо реализовывали свои моменты. Пропустили со стандартов.
Пенальти обидный, не стоило фолить. И хорошо исполненный штрафной.
Нам пришлось идти
вперед большими силами, что великолепно для их быстрой атаки. «Спартак» научен
горьким опытом в этом сезоне, играл грамотно, ведя в счете.
Гол Фернандо? Можно было взять мяч. Не понял, как он залетел, вроде даже пальцами коснулся штанги, – сказал Синицын в эфире «Матч ТВ».
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция