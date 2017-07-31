Андрей Синицын: Гол Фернандо? Можно было взять мяч

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче третьего тура чемпионата России.

«Плохо реализовывали свои моменты. Пропустили со стандартов. Пенальти обидный, не стоило фолить. И хорошо исполненный штрафной.

Нам пришлось идти вперед большими силами, что великолепно для их быстрой атаки. «Спартак» научен горьким опытом в этом сезоне, играл грамотно, ведя в счете.

Гол Фернандо? Можно было взять мяч. Не понял, как он залетел, вроде даже пальцами коснулся штанги, – сказал Синицын в эфире «Матч ТВ».