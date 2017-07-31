Хасан Салихамиджич: Во мне ДНК «Баварии», я готов выкладываться на максимум
Источник: БК «Бавария»Комментарии
Новый спортивный директор «Баварии»
Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от своего назначения.
«Будучи игроком я всегда отдавал себя на все 100
процентов как на тренировках, так и в матчах. С таким же настроем я собираюсь
выполнять свою работу спортивного директора. Я готов работать 24 часа 7 дней в
неделю.
Я сразу понял, что эта работа мне по плечу. Я постоянно
поддерживал контакт с работниками клуба, игроками, физиотерапевтами. Я знаю все
клубные структуры. Во мне ДНК «Баварии», и я готов выкладываться на
максимум», - приводит слова Салихамиджич
официальный сайт «Баварии».
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