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Хасан Салихамиджич: Во мне ДНК «Баварии», я готов выкладываться на максимум

Источник:  БК «Бавария»Комментарии

Новый спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич поделился впечатлениями от своего назначения.

«Будучи игроком я всегда отдавал себя на все 100 процентов как на тренировках, так и в матчах. С таким же настроем я собираюсь выполнять свою работу спортивного директора. Я готов работать 24 часа 7 дней в неделю.

Я сразу понял, что эта работа мне по плечу. Я постоянно поддерживал контакт с работниками клуба, игроками, физиотерапевтами. Я знаю все клубные структуры. Во мне ДНК «Баварии», и я готов выкладываться на максимум», - приводит слова Салихамиджич официальный сайт «Баварии».

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