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Форвард сборной Белоруссии Лютыч стал игроком «Енисея»

Источник:  БК «Енисей»Комментарии

Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лютыч подписал соглашение, согласно которому в сезоне-2017/2018 будет защищать цвета «Енисея», сообщает официальный сайт красноярского клуба.

В прошлом сезоне 25-летний форвард был лидером эстонской команды «Калев», Виталий в среднем за матч набирал 15 очков и совершал 4 подбора.

Стоит отметить, что прошлогодние игры против «Енисея» стали для Виталия худшей и лучшей в сезоне. В Красноярске Лютыч отличился только 6 очками, а вот в Талине набрал 30 баллов.

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