Форвард сборной Белоруссии Лютыч стал игроком «Енисея»
Источник: БК «Енисей»Комментарии
Нападающий сборной Белоруссии Виталий Лютыч подписал
соглашение, согласно которому в сезоне-2017/2018 будет защищать цвета «Енисея»,
сообщает официальный сайт красноярского клуба.
В прошлом сезоне 25-летний форвард был лидером эстонской
команды «Калев», Виталий в среднем за матч набирал 15 очков и совершал 4
подбора.
Стоит отметить, что прошлогодние игры против «Енисея» стали
для Виталия худшей и лучшей в сезоне. В Красноярске Лютыч отличился только 6
очками, а вот в Талине набрал 30 баллов.
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