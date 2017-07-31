Александр Самедов: Нам не хватало концентрации, но мы создали много моментов

Хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал о об игре своей команды в матче 3-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0).

- Зачастую «Спартак» пропускал контратаку за контратакой.

- Может, мы где-то не дорабатывали, играли не совсем компактно. Возможно, не хватало концентрации. В любом случае, мы создали много моментов и победили.