Александр Самедов: Спасибо врачам «Спартака», что смог сыграть 70 минут

Хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем функциональном состоянии в матче 3-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0).

- «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?

- Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.