Александр Самедов: Спасибо врачам «Спартака», что смог сыграть 70 минут
Хавбек «Спартака» Александр Самедов рассказал о своем функциональном состоянии в матче 3-го тура РФПЛ против «Краснодара» (2:0).
- «Спартак» наконец-то победил. Вернулась чемпионская игра?
- Мне кажется, мы и в прошлых турах заслуживали большего. С «Динамо» обидно упустили победу, с «Уфой» мы были лучше, но забить не удалось. А сегодня, слава богу, победили.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция