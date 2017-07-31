Евгений Кафельников: Все ожидали, что будет провал, но «Спартак» показал, что не зря стал чемпионом

Российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Много команд будут бороться за высокие места. Тот же самый «Краснодар» хорошее впечатление оставил. «Спартак» играл перед своими фанатами впервые в этом сезоне, это сыграло свою роль.

При этом «Спартак» сейчас показал хорошее качество игры, сохранил чемпионский настрой, если судить по этому матчу.

«Все ожидали, что будет провал после двух матчей. Но команда показала, что не зря стала чемпионом. Меня этот момент порадовал», – приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».