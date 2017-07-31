Роман Широков: Ожидал, что «Спартак» начнет с места в карьер и будет давить
Экс-полузащитник «Спартака»
Роман Широков прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего
тура чемпионата России.
– Второй тайм «Спартак»
провел очень здорово, – приводит слова Широкова «Матч ТВ». – Не помню, чтобы в
первом тайме у них было много моментов: он был достаточно равный. «Краснодар»
тоже имел возможности, но «Спартак» свои реализовал. Поэтому первый тайм для
них сложился проще.
– Матч доказал, что кризис в «Спартаке»
позади?
– Даже не сомневался: «Спартак» будет играть с другим настроением. Все-таки первый домашний матч. Но игра в первом тайме немного удивила. Ожидал, что «Спартак» начнет с места в карьер и будет сразу давить. Но «Краснодар» неплохо контролировал мяч.
– На чьей стороне были симпатии?
– На стороне футбола!
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция