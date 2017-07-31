Роман Широков: Ожидал, что «Спартак» начнет с места в карьер и будет давить

Экс-полузащитник «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

– Второй тайм «Спартак» провел очень здорово, – приводит слова Широкова «Матч ТВ». – Не помню, чтобы в первом тайме у них было много моментов: он был достаточно равный. «Краснодар» тоже имел возможности, но «Спартак» свои реализовал. Поэтому первый тайм для них сложился проще.

– Матч доказал, что кризис в «Спартаке» позади?

– Даже не сомневался: «Спартак» будет играть с другим настроением. Все-таки первый домашний матч. Но игра в первом тайме немного удивила. Ожидал, что «Спартак» начнет с места в карьер и будет сразу давить. Но «Краснодар» неплохо контролировал мяч.

– На чьей стороне были симпатии?

– На стороне футбола!