«Витязь» забросил девять безответных шайб в ворота сборной Италии

читайте также

Майкон и Это’О принесли победу «Антальяспору» в матче с «Гамбургом» В рамках товарищеского матча турецкий «Антальяспор» на выезде переиграл немецкий «Гамбург» со счетом 2:0.

«Ак Барс» заключил контракт с защитником Марковым. Таблица переходов КХЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в Континентальной хоккейной лиге.

Футболисты «Порту» забили четыре безответных мяча в ворота «Депортиво» В рамках товарищеского матча «Порту» разгромил «Депортиво» со счетом 4:0.

«МЮ» обыграл «Волеренгу» в товарищеском матче Товарищеский матч между норвежской «Волеренгой» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «МЮ».