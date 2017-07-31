«Витязь» забросил девять безответных шайб в ворота сборной Италии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В рамках товарищеского матча
хоккейный «Витязь» разгромил сборную Италии со счетом 9:0.
В составе российской команды
дубль оформили Яакко Риссанен, Александр Панков и Никита Выглазов и по одной
шайбе забросили Александр Денежкин, Иван Яценко и Артем Ворошилов.
Ранее «Витязь» переиграл «Авангард»
(3:1) и уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:5).
В следующем матче подольская
команда вновь встретится со сборной Италии 1 августа.
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