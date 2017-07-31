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«Витязь» забросил девять безответных шайб в ворота сборной Италии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В рамках товарищеского матча хоккейный «Витязь» разгромил сборную Италии со счетом 9:0.

В составе российской команды дубль оформили Яакко Риссанен, Александр Панков и Никита Выглазов и по одной шайбе забросили Александр Денежкин, Иван Яценко и Артем Ворошилов.

Ранее «Витязь» переиграл «Авангард» (3:1) и уступил магнитогорскому «Металлургу» (2:5).

В следующем матче подольская команда вновь встретится со сборной Италии 1 августа.

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