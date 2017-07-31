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Заслуженный тренер России по гандболу Виктор Лавров погиб в автокатастрофе

Источник:  Федерация гандбола России (ФГР)Комментарии

В результате автокатастрофы погиб заслуженный тренер России по гандболу, заслуженный работник физической культуры РФ Виктор Георгиевич Лавров, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.

Виктор Лавров стал одним из основателей ставропольского клуба «Динамо-Виктор», главным тренером и директором которого он был долгие годы.

Виктор Георгиевич – отец и тренер Игоря Лаврова, олимпийского чемпиона 2000 года в составе сборной России.

Завтра, 1 августа, Виктору Лаврову исполнилось бы 75 лет.

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