Евгений Кафельников: Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке»
Российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений
Кафельников заявил, что Дмитрий Комбаров является слабым звеном красно-белых.
«Есть позиции, которые нужно усиливать. Какие? Левый
защитник. Дима Комбаров - слабейшее звено в команде. Это не только мое мнение,
это подчеркивают многие специалисты.
Ничего личного против Комбарова не имею, но эту позицию нужно усиливать», - приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция