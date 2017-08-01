Евгений Кафельников: Комбаров – слабейшее звено в «Спартаке»

Российский теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что Дмитрий Комбаров является слабым звеном красно-белых.

«Есть позиции, которые нужно усиливать. Какие? Левый защитник. Дима Комбаров - слабейшее звено в команде. Это не только мое мнение, это подчеркивают многие специалисты.

Ничего личного против Комбарова не имею, но эту позицию нужно усиливать», - приводит слова Кафельникова «Р-Спорт».