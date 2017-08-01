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Дмитрий Булыкин: Было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил уверенность, что полузащитник железнодорожников Игорь Денисов еще может появиться в составе сборной России.

«Уверен, если Денисов продолжит играть на том же уровне, он обязательно получит вызов в сборную.

Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве», – заявил Булыкин в интервью «Спорт FM».

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