Дмитрий Булыкин: Было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил уверенность, что полузащитник железнодорожников Игорь Денисов еще может появиться в составе сборной России.

«Уверен, если Денисов продолжит играть на том же уровне, он обязательно получит вызов в сборную.

Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве», – заявил Булыкин в интервью «Спорт FM».