Дмитрий Булыкин: Было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»
Источник: Радио «Спорт FM»Комментарии
Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин выразил
уверенность, что полузащитник железнодорожников Игорь Денисов еще может появиться
в составе сборной России.
«Уверен, если Денисов продолжит играть на том же уровне, он
обязательно получит вызов в сборную.
Мне было бы интересно посмотреть на Неймара в «Локомотиве»,
– заявил Булыкин в интервью «Спорт FM».
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