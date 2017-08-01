Даниэль Риккардо: Макс извинился передо мной после гонки, инцидент исчерпан

Пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо рассказал о том, что его партнер по команде Макс Ферстаппен извинился за аварию в первом круге гонки Гран-при Венгрии, из-за которой австралиец не смог продолжить заезд.

«Макс извинился передо мной после гонки. Мы обсудили все с глазу на глаз вдали от прессы. Инцидент исчерпан.

Мне нелегко было принять вчерашнюю неудачу, ведь на протяжении всего дня я ждал именно этих нескольких часов гонки», - приводит слова Риккардо Autosport.com.ru.