Вандерсон: Мы пропустили два необязательных гола, но это футбол
Полузащитник «Краснодара»
Вандерсон прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче третьего тура
чемпионата России.
- Мы должны были действовать более эффективно, - приводит
слова Вандерсона «Газета.Ru».
- У нас было достаточно голевых моментов. Мы пропустили два необязательных
гола, но это футбол.
Результат такой, какой есть. Я прекрасно себя чувствую в клубе: отличная команда, инфраструктура и много соотечественников. Чувствую здесь себя как дома.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция