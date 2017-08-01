Вандерсон: Мы пропустили два необязательных гола, но это футбол

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче третьего тура чемпионата России.

- Мы должны были действовать более эффективно, - приводит слова Вандерсона «Газета.Ru». - У нас было достаточно голевых моментов. Мы пропустили два необязательных гола, но это футбол.

Результат такой, какой есть. Я прекрасно себя чувствую в клубе: отличная команда, инфраструктура и много соотечественников. Чувствую здесь себя как дома.