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Вандерсон: Мы пропустили два необязательных гола, но это футбол

Источник:  Газета.RuКомментарии

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон прокомментировал поражение от «Спартака» (0:2) в матче третьего тура чемпионата России.

- Мы должны были действовать более эффективно, - приводит слова Вандерсона «Газета.Ru». - У нас было достаточно голевых моментов. Мы пропустили два необязательных гола, но это футбол.

Результат такой, какой есть. Я прекрасно себя чувствую в клубе: отличная команда, инфраструктура и много соотечественников. Чувствую здесь себя как дома.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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