Защитник «Палермо» Гольданига перешел в «Сассуоло»
Источник: ФК «Сассуоло»Комментарии
Защитник «Палермо»
Эдоардо Гальдонига перешел в «Сассуоло», сообщает официальный сайт команды из
провинции Модена.
Условия личного контракта 23-летнего игрока, как и сумма
сделки не разглашаются, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de,
«орлы» выручили на продаже футболиста не менее четырех миллионов евро.
Напомним, Гольданига в минувшем сезоне в составе «Палермо»
отыграл 30 матчей, в которых забил два мяча, заработал 11 желтых и одну красную
карточку.
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