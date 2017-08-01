Защитник «Палермо» Гольданига перешел в «Сассуоло»

Защитник «Палермо» Эдоардо Гальдонига перешел в «Сассуоло», сообщает официальный сайт команды из провинции Модена.

Условия личного контракта 23-летнего игрока, как и сумма сделки не разглашаются, но по информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «орлы» выручили на продаже футболиста не менее четырех миллионов евро.

Напомним, Гольданига в минувшем сезоне в составе «Палермо» отыграл 30 матчей, в которых забил два мяча, заработал 11 желтых и одну красную карточку.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ