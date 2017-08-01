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Врач «Арсенала»: Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травме защитника Гиа Григалавы.

– Александр Сергеевич, какой диагноз поставлен Григалаве?
– Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.

 В вашей практике были похожие травмы?
– К сожалению, случались, – приводит слова Резепова официальный сайт «Арсенала». – Когда работал врачом в «Динамо», такую же травму получил Володя Габулов при столкновении с Веллитоном. Вратарю потребовалась операция с последующей реабилитацией.

 Сейчас можно что-то говорить о сроках возвращения в игру?
– Это будет зависеть от того, как пройдет операция. Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска.

Напомним, в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.

Матч

Рубин - Арсенал - 2:1 (0:1)

Голы

Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).

Состав

Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко

Предупреждения:

Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

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