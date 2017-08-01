Врач «Арсенала»: Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о травме защитника Гиа Григалавы.

– Александр Сергеевич, какой диагноз поставлен Григалаве?

– Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.

– В вашей практике были похожие травмы?

– К сожалению, случались, – приводит слова Резепова официальный сайт «Арсенала». – Когда работал врачом в «Динамо», такую же травму получил Володя Габулов при столкновении с Веллитоном. Вратарю потребовалась операция с последующей реабилитацией.

– Сейчас можно что-то говорить о сроках возвращения в игру?

– Это будет зависеть от того, как пройдет операция. Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска.

Напомним, в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.