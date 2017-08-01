Врач «Арсенала»: Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам
Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов
рассказал о травме защитника Гиа Григалавы.
– Александр
Сергеевич, какой диагноз поставлен Григалаве?
– Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, оскольчатый перелом левой скуловой кости со смещением и рваная рана левой скуловой области.
– В вашей практике
были похожие травмы?
– К сожалению, случались, – приводит слова Резепова официальный сайт «Арсенала». – Когда работал врачом в «Динамо», такую же травму получил Володя Габулов при столкновении с Веллитоном. Вратарю потребовалась операция с последующей реабилитацией.
– Сейчас можно что-то
говорить о сроках возвращения в игру?
– Это будет зависеть от того, как пройдет операция. Раньше, чем через месяц, Гиа точно не приступит к тренировкам. Потребуется, скорее всего, защитная маска.
Напомним, в самом начале гостевого матча с «Рубином» центральный защитник туляков в игровом эпизоде получил удар коленом в лицо от Жонатаса. Григалава не смог продолжить матч и покинул поле на медицинском каре.
Матч
Голы
Шевченко 34 (0:1). Сонг 60 (1:1). Цакташ 75 (2:1 - пен.).
Состав
Рубин: Рыжиков, Санчес (Азмун, 46), Набиуллин, Кузьмин (Бауэр, 44), Гранат, Цакташ (Рочина, 84), Карадениз, Камболов, Сонг, Оздоев, Жонатас
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 14), Берхамов (Горбатенко, 69), Боурчану, Ткачёв, Чаушич, Александров, Джорджевич (Сикоев, 86), Шевченко
Предупреждения:
Гранат, 51; Камболов, 86 - Александров, 58; Шевченко, 65
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция