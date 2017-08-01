Роман Адамов: Президент «Арсенала» лично позвонил, а через 5 минут я принял решение вернуться в клуб
Экс-капитан «Ростова»
Роман Адамов прокомментировал свое назначение на должность руководителя
детско-юношеских команд ростовчан.
- Как возникло предложение
вернуться в «Ростов»?
- Я достаточно давно знаю президента клуба Арташеса Владимировича Арутюнянца, – приводит слова Адамова официальный сайт «Ростова». – Он лично позвонил мне и через 5 минут я принял решение вернуться в «Ростов», но уже в новой для себя роли. Очень рад, что это произошло.
- Вы – уроженец Белой
Калитвы, выступали достаточно долго за наш клуб. Можно ли назвать Ростов-на-Дону
вашим домом?
- Конечно, можно. В этом городе живет моя семья, здесь я чувствую себя комфортно.
- Уже успели
посмотреть на воспитанников нашей спортшколы?
- Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении.