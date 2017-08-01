Роман Адамов: Президент «Арсенала» лично позвонил, а через 5 минут я принял решение вернуться в клуб

Экс-капитан «Ростова» Роман Адамов прокомментировал свое назначение на должность руководителя детско-юношеских команд ростовчан.

- Как возникло предложение вернуться в «Ростов»?

- Я достаточно давно знаю президента клуба Арташеса Владимировича Арутюнянца, – приводит слова Адамова официальный сайт «Ростова». – Он лично позвонил мне и через 5 минут я принял решение вернуться в «Ростов», но уже в новой для себя роли. Очень рад, что это произошло.

- Вы – уроженец Белой Калитвы, выступали достаточно долго за наш клуб. Можно ли назвать Ростов-на-Дону вашим домом?

- Конечно, можно. В этом городе живет моя семья, здесь я чувствую себя комфортно.

- Уже успели посмотреть на воспитанников нашей спортшколы?

- Что-то для себя уже успел подчеркнуть. Считаю, что у нас уже есть несколько ребят, которые в будущем усилят основную команду. Будем работать в этом направлении.