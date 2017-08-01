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Квинси Промес: Эта победа была необходима!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – о победе над «Краснодаром» (2:0) в матче третьего тура чемпионата России.

«Хороший результат. Эта победа была необходима!», - написал Промес в инстаграме.

Good result tonight, this win was necessary! ⚽️#MaskOff #QP10 #Spartak

Публикация от Quincy Promes (@qpromes)

Напомним, Промес открыл счет в матче, реализовав пенальти на 38-й минуте встречи.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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