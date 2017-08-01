Квинси Промес: Эта победа была необходима!
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник «Спартака» Квинси Промес – о победе над «Краснодаром»
(2:0) в матче третьего тура чемпионата России.
«Хороший результат. Эта победа была необходима!», - написал Промес в инстаграме.
Напомним, Промес открыл счет в матче, реализовав пенальти на 38-й минуте встречи.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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