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Шарапова победила Брэди и вышла во второй круг турнира в Стэнфорде

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Мария Шарапова
Мария ШараповаФото: Gettyimages.ru

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова одержала победу в своем первом матче после травмы.

В первом круге турнира WTA Bank of the West Classic в Стэнфорде с призовым фондом 710 900 долларов 30-летняя российская теннисистка нанесла поражение Дженнифер Брэди из США (6:1, 4:6, 6:0), которая занимает 80-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался два часа и две минуты.

Во втором круге Шарапова, получившая на турнире wild card, сыграет с седьмой сеяной Лесей Цуренко из Украины, которая в двух сетах переиграла Лару Арруабаррену из Испании (6:3, 6:3).

Напомним, из-за травмы бедра Шарапова пропустила два с половиной месяца.

Стэнфорд (США)

Турнир WTA Bank of the West Classic

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

1-й круг

Мария Шарапова (Россия, WC) – Дженнифер Брэди (США) – 6:1, 4:6, 6:0

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