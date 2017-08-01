Шарапова победила Брэди и вышла во второй круг турнира в Стэнфорде
Пятикратная
победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова одержала победу в своем
первом матче после травмы.
В первом круге турнира WTA Bank of the West Classic в Стэнфорде с призовым фондом 710 900 долларов 30-летняя российская теннисистка нанесла поражение Дженнифер Брэди из США (6:1, 4:6, 6:0), которая занимает 80-е место в рейтинге WTA. Матч продолжался два часа и две минуты.
Во втором круге Шарапова, получившая на турнире wild card, сыграет с седьмой сеяной Лесей Цуренко из Украины, которая в двух сетах переиграла Лару Арруабаррену из Испании (6:3, 6:3).
Напомним, из-за травмы бедра Шарапова пропустила два с половиной месяца.
Стэнфорд (США)
Турнир WTA Bank of
the West Classic
Призовой фонд 710 900
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
1-й круг
Мария Шарапова
(Россия, WC) – Дженнифер Брэди (США) – 6:1, 4:6,
6:0