Матч «Спартак» – «Краснодар» стал самым посещаемым в третьем туре

Матч «Спартак» – «Краснодар» (2:0) на «Открытие Арене» в Москве стал самым посещаемым в третьем туре. Игру посетило 34 208 зрителей.

Добавим, что три первых матча «Спартака» в новом сезоне увидели в общей сложности 63 912 болельщиков.

Напомним, игра с «Краснодаром» стала первой домашней в нынешнем сезоне для чемпионов России.

Второе место в третьем туре занял матч в Грозном «Ахмат» – «Динамо» (2:0) на «Ахмат Арене». За игрой на стадионе наблюдали 17 324 зрителя.

Третьим по посещаемости стал матч в Санкт-Петербурге «Тосно» – «Зенит» (0:1). На стадион «Петровский» пришло 12 555 зрителей.

Меньше всего болельщиков пришло на футбол в Перми. Во время матча «Амкар» – «Ростов» на стадионе «Звезда» было 4900 зрителей.