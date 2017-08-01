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Матч «Спартак» – «Краснодар» стал самым посещаемым в третьем туре

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч «Спартак» – «Краснодар» (2:0) на «Открытие Арене» в Москве стал самым посещаемым в третьем туре. Игру посетило 34 208 зрителей.

Добавим, что три первых матча «Спартака» в новом сезоне увидели в общей сложности 63 912 болельщиков.

Напомним, игра с «Краснодаром» стала первой домашней в нынешнем сезоне для чемпионов России.

Второе место в третьем туре занял матч в Грозном «Ахмат» – «Динамо» (2:0) на «Ахмат Арене». За игрой на стадионе наблюдали 17 324 зрителя.

Третьим по посещаемости стал матч в Санкт-Петербурге «Тосно» – «Зенит» (0:1). На стадион «Петровский» пришло 12 555 зрителей.

Меньше всего болельщиков пришло на футбол в Перми. Во время матча «Амкар» – «Ростов» на стадионе «Звезда» было 4900 зрителей.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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