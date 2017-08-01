Матч «Спартак» – «Краснодар» стал самым посещаемым в третьем туре
Матч «Спартак» – «Краснодар»
(2:0) на «Открытие Арене» в Москве стал самым посещаемым в третьем туре. Игру
посетило 34 208 зрителей.
Добавим, что три первых матча «Спартака» в новом сезоне увидели в общей сложности 63 912 болельщиков.
Напомним, игра с «Краснодаром» стала первой домашней в нынешнем сезоне для чемпионов России.
Второе место в третьем туре занял матч в Грозном «Ахмат» – «Динамо» (2:0) на «Ахмат Арене». За игрой на стадионе наблюдали 17 324 зрителя.
Третьим по посещаемости стал матч в Санкт-Петербурге «Тосно» – «Зенит» (0:1). На стадион «Петровский» пришло 12 555 зрителей.
Меньше всего болельщиков пришло на футбол в Перми. Во время матча «Амкар» – «Ростов» на стадионе «Звезда» было 4900 зрителей.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция