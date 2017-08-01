«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов евро

«Барселона» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По данным RMC, 25-летний бразилец является главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно.

Однако в «Ливерпуле» не готовы расставаться с игроком и уже отклонили два предложения каталонцев. Первое составило 80 миллионов евро, второе – на 20 миллионов больше.

При этом «Барселона» намерена и дальше искать возможности покупки Коутиньо, который может сыграть не только в атаке, но и в середине поля.

Теперь клубы ждут развязки истории с переходом форварда Неймара в «ПСЖ», после чего «Барселона» сможет еще больше увеличить предложение по Коутиньо.