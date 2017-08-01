«Ливерпуль» отказался продавать Коутиньо в «Барселону» за 100 миллионов евро
Источник: Sport.esКомментарии
«Барселона» не
оставляет попыток приобрести полузащитника «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо,
сообщает Sport.es.
По данным RMC, 25-летний бразилец является главной целью «Барселоны» в летнее трансферное окно.
Однако в «Ливерпуле» не готовы расставаться с игроком и уже отклонили два предложения каталонцев. Первое составило 80 миллионов евро, второе – на 20 миллионов больше.
При этом «Барселона» намерена и дальше искать возможности покупки Коутиньо, который может сыграть не только в атаке, но и в середине поля.
Теперь клубы ждут развязки истории с переходом форварда Неймара в «ПСЖ», после чего «Барселона» сможет еще больше увеличить предложение по Коутиньо.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически