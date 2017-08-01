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Александр Кержаков станет уличным художником в рамках благотворительной акции «Зенита»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Координатор футбольных команд Академии «Зенита» Александр Кержаков примет участие в совместной благотворительной акции петербургского клуба и «Русфонда».

Целью акции станет сбор денежных средств для лечения 12-летнего Артема Самуйлова с несовершенным остеогенезом (повышенной хрупкостью костей – Прим. ред). Если удастся собрать нужную сумму, Кержаков на час станет уличным художником. 

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Напомним, ранее в благотворительной акции принимали участие игроки «Зенита»: Халк танцевал на Невском проспекте, Мигель Данни работал парикмахером, Юрий Лодыгин проводил экскурсию по Эрмитажу, Артем Дзюба работал кондуктором, Кришито был цирковым артистом, Жозе Маурисио - таксистом, Александр Кокорин продавал пышки, Владислав Радимов был спасателем МЧС, а Николас Ломбертс - Петром Первым.  

6 августа Кержаков за час до старта игры третьего тура РФПЛ «Зенит» – «Спартак» попрощается с болельщиками сине-бело-голубых. 

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