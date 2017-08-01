Мария Шарапова: У меня сейчас желание обнять всех и поблагодарить

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова прокомментировала победу над Дженнифер Брэди из США в матче первого круга турнира WTA Bank of the West Classic в Стэнфорде.

«У меня сейчас желание обнять всех и поблагодарить, – приводит слова Шараповой официальный сайт WTA. – Это мой первый матч в США за очень долгое время, и отсюда ближе всего к моему дому. Меня приняли невероятным образом, а играть так близко к дому – это что-то особенное.

Мне пришлось справиться со многими трудностями: долгим перерывом в выступлениях, соперницей, которая умеет показывать отличный теннис. Такое ощущение, что я играю в догонялки со всеми, кто хорошо начал этот сезон. Самое главное заключается в том, что я продолжаю играть. Пока я выигрываю последнее очко в игре, у меня есть возможность выйти на новый матч. Чем больше я буду играть, тем лучше это будет получаться. Такова моя цель».

Напомним, этот матч стал первым для Шараповой за два с половиной месяца, в течение которых она восстанавливалась после травмы бедра.

Во втором круге соперницей российской теннисистки станет Леся Цуренко из Украины.