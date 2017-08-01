Около стадиона «Барселоны» появились плакаты «Неймар — предатель» (фото)
Около стадиона «Камп Ноу», на котором свои домашние матчи проводит каталонская «Барселона», появились плакаты с фотографией бразильского нападающего клуба Неймара, содержащие обвинения в предательстве.
Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Globo Esporte.
На плакатах — фотография Неймара и слова: «Разыскивается предатель. Наемным работникам не место в «Барселоне». Здесь нужны игроки, которые ценят право носить футболку клуба».
25-летний бразилец выступает за «Барселону» с 2013 года. В составе клуба он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.
Ранее сообщалось, что Неймар пройдет медицинское обследование в Париже и 7 августа подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».
Cartaz expõe indignação de torcedores do Barça com Neymar: «Traidor, mercenário» https://t.co/PsNqmkPPKw pic.twitter.com/yb9ytL3boj— globoesportecom (@globoesportecom) 31 июля 2017 г.