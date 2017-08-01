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Около стадиона «Барселоны» появились плакаты «Неймар — предатель» (фото)

Источник:  RT на русскомКомментарии

Около стадиона «Камп Ноу», на котором свои домашние матчи проводит каталонская «Барселона», появились плакаты с фотографией бразильского нападающего клуба Неймара, содержащие обвинения в предательстве.

Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на Globo Esporte.

На плакатах — фотография Неймара и слова: «Разыскивается предатель. Наемным работникам не место в «Барселоне». Здесь нужны игроки, которые ценят право носить футболку клуба».

25-летний бразилец выступает за «Барселону» с 2013 года. В составе клуба он провёл 186 матчей и забил 105 мячей.

Ранее сообщалось, что Неймар пройдет медицинское обследование в Париже и 7 августа подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен».

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