Неймар подпишет контракт с «ПСЖ» в понедельник
Источник: L'EquipeКомментарии
Форвард «Барселоны»
Неймар станет игроком «Пари Сен-Жермен» в понедельник, сообщает L’Equipe.
Ранее сообщалось, что во вторник 25-летний бразилец пройдет в Катаре медосмотр перед переходом в «ПСЖ», однако позднее эта информация была опровергнута.
В понедельник Неймар прилетел в Шанхай, где у него запланировано участие в коммерческих мероприятиях. Во вторник пребывание бразильца в Китае завершится, а в среду «Барселона» ждет его на тренировке.
Теперь ожидается, что Неймар прибудет в Париж в выходные, а подписание контракта состоится в начале следующей недели.
Напомним, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.
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