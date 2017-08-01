Неймар подпишет контракт с «ПСЖ» в понедельник

Форвард «Барселоны» Неймар станет игроком «Пари Сен-Жермен» в понедельник, сообщает L’Equipe.

Ранее сообщалось, что во вторник 25-летний бразилец пройдет в Катаре медосмотр перед переходом в «ПСЖ», однако позднее эта информация была опровергнута.

В понедельник Неймар прилетел в Шанхай, где у него запланировано участие в коммерческих мероприятиях. Во вторник пребывание бразильца в Китае завершится, а в среду «Барселона» ждет его на тренировке.

Теперь ожидается, что Неймар прибудет в Париж в выходные, а подписание контракта состоится в начале следующей недели.

Напомним, накануне стало известно, что руководство «ПСЖ» получило от властей столицы Франции разрешение на проведение парада по случаю объявления о переходе Неймара.