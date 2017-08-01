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Тренер посоветовал экс-игроку «Спартака» искать новый клуб через WhatsApp

Источник:  RT на русскомКомментарии

Главный тренер футбольного клуба «Сан-Лоренсо» Диего Агирре посоветовал экс-игроку московского «Спартака» Тино Косте искать новую команду, оставив ему аудиосообщение в мессенджере WhatsApp.

Об этом сообщает RT на русском со ссылкой на AS.

Футболист остался очень недоволен подобным поведением тренера, обвинив его в неуважении к клубу и к нему лично. Коста продолжит карьеру в клубе второй испанской лиги «Альмерия».

Коста выступал за «Спартак» с 2013 по 2016 год, провёл 31 матч и забил три мяча.

Ранее сообщалось, что выпивший игрок английского «Сандерленда» раскритиковал клуб и партнёров на встрече с болельщиками.

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