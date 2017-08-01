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Михаил Бутов: Не знаю, как поступит IAAF, если спортсмены других стран будут демонстрировать цвета российского флага

Источник:  RT на русскомКомментарии

Член президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов в интервью RT заявил, что правила IAAF выглядит несколько странно, но у российских спортсменов не остается иного выхода, кроме как следовать им.

Напомним, что Российским легкоатлетам, которые отправятся на чемпионат мира в Лондон, будет запрещено исполнять отечественный гимн даже в собственной гостинице. Такое ограничение прописано в специальном регламенте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Ранее россиянам запретили надевать любую амуницию в цветах национального флага.

«В этой новости нет ничего нового. На официальных ресурсах IAAF есть условия выступления легкоатлетов в нейтральном статусе. И это касается не только России, а всех, кто имеет такой статус. К сожалению, воспрепятствовать этому мы не можем. Я не знаю, как поступит IAAF, если спортсмены других стран будут демонстрировать цвета российского флага во время проведения чемпионата мира. Все мы помним, чем закончилась история на Паралимпийских играх, когда на церемонии открытия белорусская делегация продемонстрировала флаг России. IAAF установила чёткие правила на этот счёт. Это может нравиться или нет, но это правила, которым надо следовать», — подчеркнул Бутов.

Добавим, что чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне пройдёт с 4-го по 13-е августа. Приглашение от IAAF получили 19 российских спортсменов, имеющих индивидуальный допуск к участию в международных стартах от IAAF и выполнивших норматив для допуска на чемпионат мира.

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