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«Зенит» – «Бней Иегуда». В день матча для болельщиков пустят 75 бесплатных автобусов

Источник:  СПб ГУП «Горэлектротранс»Комментарии

3 августа, в день ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы между «Зенитом» и «Бней Иегудой» болельщики бесплатно от нескольких станций метро могут доехать до стадиона «Санкт-Петербург» и обратно. 

Как сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс», на трех маршрутах планируется задействовать 75 двухсекционных автобусов. Они будут курсировать по тем же трассам, что и во время Кубка конфедераций. 

С 18:00 до 20:00 будут открыты маршруты:

– S3 от станции «Петроградская» до автостанции «Крестовский остров»,

– S4 от станции метро «Выборгская» до автостанции «Крестовский остров»,

– S6 от «Чкаловской» до Спортивной улицы.

После окончания матча, с 22:00 до 0:00, автобусы будут подвозить зрителей по маршрутам S3, S4, S6 до станций метро «Петроградская», «Выборгская» и «Чкаловская» соответственно. 

Напомним, встреча пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 3 августа и начнется в 20:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча. В первой игре, которая состоялась 27 июля в Израиле, победу со счетом 2:0 одержал петербургский клуб. Голы на счету Доменико Кришито и Александра Кокорина. 

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