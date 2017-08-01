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Бен Арфа подпишет трехлетний контракт с «Фенербахче»

Источник:  RMCКомментарии

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хатем Бен Арфа близок к подписанию контракта с «Фенербахче», сообщает RMC со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что 30-летний француз прибудет в Стамбул во вторник или среду для урегулирования последних деталей соглашения.

Контракт Бен Арфа с вице-чемпионами Франции действует еще один год. По нему форвард должен получить семь миллионов евро. «ПСЖ» и «Фенербахче» договорились, что поделят эту сумму пополам, после чего игрок перейдет в турецкий клуб как свободный агент.

Ожидается, что Бен Арфа подпишет трехлетний контракт с «Фенербахче» и будет зарабатывать в Стамбуле 5,2 миллиона евро в год.

Напомним, ранее Бен Арфа играл в «Лионе», «Марселе», «Ньюкасле», «Халле» и «Ницце». В прошлом сезоне на его счету две голевые передачи в 23 матчах лиги 1.

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