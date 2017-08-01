Павел Ротенберг: Россия не побеждала на мемориале Глинки с 1996 года, пора это прекращать
Источник: ФХРКомментарии
Форвард юниорской
сборной России Павел Ротенберг рассказал о том, где начинал заниматься хоккеем,
и своих спортивных целях.
– Начинал играть в пять лет в петербургском «Спартаке», – приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР. – В этой же школе в итоге и остался. Позднее клуб стал называться «Форвард», а сейчас «Динамо».
– Расскажите о своих
хоккейных целях.
– Для начала надо показать себя на мемориале Глинки. А то Россия с 1996 года не побеждала, пора это прекращать, надо выигрывать срочно!
Напомним, мемориал Глинки пройдет с 6 по 12 августа в Бржецлаве (Чехия) и Братиславе (Словакия).
На групповом этапе сборная России сыграет с Канадой (7 августа), Словакией (8 августа) и Финляндией (9 августа).
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