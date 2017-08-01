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Павел Ротенберг: Россия не побеждала на мемориале Глинки с 1996 года, пора это прекращать

Источник:  ФХРКомментарии

Форвард юниорской сборной России Павел Ротенберг рассказал о том, где начинал заниматься хоккеем, и своих спортивных целях.

– Начинал играть в пять лет в петербургском «Спартаке», – приводит слова Ротенберга официальный сайт ФХР. – В этой же школе в итоге и остался. Позднее клуб стал называться «Форвард», а сейчас «Динамо».

– Расскажите о своих хоккейных целях.
– Для начала надо показать себя на мемориале Глинки. А то Россия с 1996 года не побеждала, пора это прекращать, надо выигрывать срочно!

Напомним, мемориал Глинки пройдет с 6 по 12 августа в Бржецлаве (Чехия) и Братиславе (Словакия).

На групповом этапе сборная России сыграет с Канадой (7 августа), Словакией (8 августа) и Финляндией (9 августа).

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