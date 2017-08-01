Карло Анчелотти: Конкуренция в Лиге чемпионов будет выше из-за участия серьезных клубов из Англии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти считает, что победить в нынешнем сезоне в Лиге чемпионов станет сложнее из-за участия в турнире серьезных английских клубов.

«Конкуренция в Лиге чемпионов будет в этом сезоне выше, потому что в турнире сыграют несколько серьезных английских команд.

«Юнайтед», «Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль». Думаю и надеюсь, что Юрген (Клопп – главный тренер «Ливерпуля») пройдет квалификацию. Победить в Лиге чемпионов будет трудно», – приводит Goal.com слова Анчелотти.

Напомним, в нынешнем сезоне в главный клубный турнир Европы возвращаются «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Также в групповой этап может пробиться «Ливерпуль», которому предстоит участие в раунде плей-офф.

Англия представлена сразу пятью командами в Лиге чемпионов в связи с победой «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Добавим, что «Бавария» в последний раз побеждала в Лиге чемпионов в 2013 году.