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Рамстедт сменил «Амур» на «Слован»

Источник:  ХК «Слован»Комментарии

Форвард Теему Рамстедт продолжит карьеру в «Словане», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 29-летнего финского центрального нападающего с «орлами» рассчитан на один сезон.

В сезоне 2012/2013 Рамстедт дебютировал в КХЛ в СКА, после чего играл в АИКе и ХИФКе. Минувшим летом финн вернулся в Россию, подписав контракт с «Амуром».

Всего за неполных два сезона в КХЛ Рамстедт набрал 34 (10+24) очка в 72 матчах при показателе полезности «+5» и 24 минутах штрафа.

Добавим, что Рамстедт стал вторым финским игроком в составе «Слована». Ранее клуб подписал контракт с защитником Томми Тайми, который играл в КХЛ в «Амуре» и «Куньлунь Ред Стар».

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