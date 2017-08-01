Дмитрий Черышев: У Дениса шикарный настрой и огромное желание сыграть на чемпионате мира
Бывший главный тренер
«Волги» и «Мордовии» Дмитрий Черышев рассказал о своих планах и настрое сына
Дениса.
– Вы решили взять паузу
или находитесь в ожидании?
– Наверное, правильнее будет сказать, что это – пауза с ожиданием, – сказал Черышев в интервью «Известиям». – Думаю, когда появится приглашение, тогда и будем это обсуждать.
– Вы готовы сейчас
пойти работать не главным тренером, а ассистентом?
– Нет, только самостоятельно.
– Как дела у вашего
сына Дениса? Он ведь почти год восстанавливался после травмы.
– Все хорошо, он восстановился. Сейчас нужно забыть все плохое и настроиться на позитив. У самого Дениса шикарный настрой, огромное желание вернуться. И, конечно, принять участие в чемпионате мира.
Напомним, Черышев был главным тренером «Волги» (2011-2012), молодежной команды «Зенита» (2013-2014), «Иртыша» (2014-2015) и «Мордовии» (2016).
Добавим, что 26-летний Денис Черышев пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы и сыграл только в 11 матчах примеры за «Вильярреал».