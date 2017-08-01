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Луческу может возглавить сборную Турции

Источник:  FanatikКомментарии

Как сообщает Fanatik, бывший главный тренер «Зенита» может возглавить сборную Турции. 

По информации издания, 31 июля румынский специалист провел переговоры с главой федерации футбола Турции Йылдырымом Демироненом.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что на пост также претендует Лоран Блан. Предыдущий главный тренер команды Фатих Терим 26 июля ушел в отставку. 

В отборочном турнире ЧМ-2018 сборная Турции идет на третьем месте в группе I с одиннадцатью очками, отставая от Хорватии и Исландии на два балла. Ближайший матч турки проведут 2 сентября против сборной Украины. 

Последним местом работы Луческу был петербургский «Зенит». Вместе с сине-бело-голубыми он выиграл Суперкубок России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны. 


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