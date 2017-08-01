Сергей Фурсенко: «Зенит» подходит к окончанию трансферной кампании

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход защитника Эмануэля Маммана в петербургский клуб, а также поделился мнением о возможных новых трансферах.

- Переговоры часто бывают непростыми, особенно когда речь идет об игроке сборной. Маммана востребован, и мы давно за ним следили. Мы реализовали наше желание, приобретя центрального защитника, который усилит нашу команду, вчера он прибыл в расположение нашей команды.

Все эти аргентинские ребята - очень талантливые игроки. Плюс аргентинцы вообще хорошо адаптируются, их присутствие в команде будет способствовать развитию российских игроков, им по 21-23 года, они - будущее нашей команды. А с точки зрения футбольного бизнеса в дальнейшем, когда они вырастут, можно будет провести их трансферы в Европу, и таким образом можно будет пополнить бюджет «Зенита».

Как много новичков еще будет в команде? Пока не могу сказать, но мы подходим к окончанию нашей трансферной кампании, - приводит слова Фурсенко ТАСС.

Напомним, «Зенит» 31 июля объявил о переходе Эмануэля Маммана за 16 миллионов евро, соглашение с защитником рассчитано на пять лет. Он выступал за «Лион» с 2016 года и провел за французский клуб 17 матчей.

Помимо Маммана, в летнее трансферное окно петербургский клуб подписал следующих футболистов: защитники - Павел Терентьев, Дмитрий Богаев, Дмитрий Рукас, полузащитник - Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Дмитрий Полоз, Леандро Паредес, нападающие - Себастьян Дриусси.

По данным Trasnfermarkt.de, «Зенит» потратил на новых футболистов 60 миллионов евро.