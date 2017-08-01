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Борис Майоров: Фазель обещал, что не будет ужесточать мер по отношению к российским хоккеистам. Но с Зариповым все вышло иначе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о дисквалификации форварда Даниса Зарипова, уличенного в употреблении запрещенных WADA препаратов.

- Думаю, что на дисквалификацию Зарипова повлияла еще и общая обстановка вокруг российского спорта, - заявил Борис Майоров. - И у WADA, и у МОК… Хотя Фазель в свое время заявлял, что никаких шагов по ужесточению контроля за российскими хоккеистами предпринимать не будет. Но, когда дошло до конкретного случая, ИИХФ сразу откликнулась и наказала Зарипова очень уж строго.


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