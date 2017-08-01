Ромашина вернется в сборную России к чемпионату мира 2019 года

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина возобновит карьеру. Об этом сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.

«Ромашина вернется в большой спорт, – приводят «Известия» слова Власенко. – К ЧМ-2019 в Кванджу она уже будет в команде. В какой дисциплине она выступит? Это вопрос лучше адресовать тренеру. Могу лишь сказать, что присутствие такой великой спортсменки поможет нашей команде на предстоящих крупных стартах».

Отметим, что на прошедшем чемпионате мира в Будапеште 27-летняя Ромашина входила в тренерский штаб сборной России.

«В Будапеште я испытывала смешанные чувства, – сказала Ромашина. – Очень болела за нашу команду, но при этом самой очень хотелось в бассейн. Я обязательно вернусь в синхронное плавание, но сроки пока загадывать не хочу. Сейчас у меня несколько иные цели».

Напомним, Ромашина стала олимпийской чемпионкой Пекина-2008 в группе, а на двух следующих Играх – в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 – побеждала в дуэте и группах.