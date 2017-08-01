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Хави Гарсия согласовал условия личного контракта с «Бетисом»

Источник:  Football EspanaКомментарии

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия близок к переходу в «Бетис», сообщает Football Espana. 

По информации издания, испанец согласился на переход в севильский клуб, с которым заключит контракт на четыре года.

Напомним, ранее СМИ сообщали о том, что 30-летний игрок расторгнет контракт с «Зенитом» и перейдет в «Бетис» бесплатно.

В сезоне-2017/18 Гарсия не провел ни одного матча за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2019 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость 30-летнего испанца составляет 7 миллионов евро.

В прошлом сезоне Хави провел 31 матч за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч. Гарсия перешел в «Зенит» из «Манчестер Сити» летом 2014 года. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Во всех турнирах испанец провел за сине-бело-голубых 105 матчей и забил 7 голов. 

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