Хоккеистов «Автомобилиста» обворовали на турнире в Нижнем Новгороде

Накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали. У хоккеистов украли клюшки, форму и, даже, питание.

«Мы пришли утром на игру и увидели, что у части ребят украли форму: коньки, перчатки, у меня клюшки новые, пару игровых маек, – рассказывает форвард «Автомобилиста» Рок Тичар, – хорошо, что у нас сейчас много игроков, и мы смогли набрать состав на матч. Сталкиваюсь с этим впервые! Хотелось бы, чтобы такого не случалось. Надеюсь, что скоро придёт новая форма, и я сыграю на турнире».



Проблему с формой удалось частично решить. Но нападающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски не сыграли в сегодняшнем матче против «Ак Барса». Для них не нашлось экипировки подходящих размеров.



Как организаторы допустили такую оплошность – остаётся только гадать. Радует то, что остальные матчи турнира пройдут на другой арене – в КРК «Нагорный».