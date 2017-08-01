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Хоккеистов «Автомобилиста» обворовали на турнире в Нижнем Новгороде

Елена Кузютина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали. У хоккеистов украли клюшки, форму и, даже, питание.

«Мы пришли утром на игру и увидели, что у части ребят украли форму: коньки, перчатки, у меня клюшки новые, пару игровых маек, – рассказывает форвард «Автомобилиста» Рок Тичар, – хорошо, что у нас сейчас много игроков, и мы смогли набрать состав на матч. Сталкиваюсь с этим впервые! Хотелось бы, чтобы такого не случалось. Надеюсь, что скоро придёт новая форма, и я сыграю на турнире».

Проблему с формой удалось частично решить. Но нападающие Рок Тичар и Алексей Михнов, а также защитник Михал Чайковски не сыграли в сегодняшнем матче против «Ак Барса». Для них не нашлось экипировки подходящих размеров.

Как организаторы допустили такую оплошность – остаётся только гадать. Радует то, что остальные матчи турнира пройдут на другой арене – в КРК «Нагорный».

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