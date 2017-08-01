Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак-2- : -Балтика
Футбол  Шериф- : -Карабах
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Краснодаром»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит на заседании в среду поведение болельщиков «Спартака» в матче третьего тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).

«На заседании в среду рассмотрим поведение болельщиков «Спартака», по ходу игры использовавших пиротехнику и скандировавших ненормативную лексику», – приводит «Р-Спорт» слова председателя комитета Артура Григорьянца.

Напомним, «Спартак» победил «Краснодар» (2:0) на «Открытие Арене» в своем первом домашнем матче сезона.

Голы в матче забили голландец Квинси Промес (с пенальти) и бразилец Фернандо (со штрафного).

На игре присутствовало 34 208 зрителей.

Матч

Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)

Голы

Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).

Состав

Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)

Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон

Предупреждения:

нет - Грицаенко, 36

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манчини озадачился. Как «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита»Манчини озадачился. Как «Спартак» заставил задуматься тренера «Зенита»«Спартак» не просто победил «Краснодар» в центральном матче третьего тура премьер-лиги, но и заставил задумать главного тренера «Зенита»Сергей Фурсенко: «Зенит» подходит к окончанию трансферной кампанииПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко прокомментировал переход защитника Эмануэля Маммана в петербургский клуб, а также поделился мнением о возможных новых трансферах.Уникальный Маммана из сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдал 16 миллионов евроУникальный Маммана из сборной Аргентины. За кого «Зенит» отдал 16 миллионов евро«Советский спорт» – об очередном новичке «Зенита» Эмануэле Маммане, который знаком с Дриусси и вошел в историю сборной Аргентины.Александр Кержаков станет уличным художником в рамках благотворительной акции «Зенита»Бывший футболист «Зенита» Александр Кержаков примет участие в совместной благотворительной акции петербургского клуба и «Русфонда».
Футбол
Сергей Фурсенко: «Зенит» подходит к окончанию трансферной кампании
Футбол
Луческу может возглавить сборную Турции
Футбол
Дмитрий Черышев: У Дениса шикарный настрой и огромное желание сыграть на чемпионате мира
Футбол
Видео дня: Свадебная песня в исполнении супруги Валерия Карпина
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Артур Григорьянц
Артур Григорьянцвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КДК РФС
КДК РФС