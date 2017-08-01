КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Контрольно-дисциплинарный
комитет РФС рассмотрит на заседании в среду поведение болельщиков «Спартака» в
матче третьего тура премьер-лиги с «Краснодаром» (2:0).
«На заседании в среду рассмотрим поведение болельщиков «Спартака», по ходу игры использовавших пиротехнику и скандировавших ненормативную лексику», – приводит «Р-Спорт» слова председателя комитета Артура Григорьянца.
Напомним, «Спартак» победил «Краснодар» (2:0) на «Открытие Арене» в своем первом домашнем матче сезона.
Голы в матче забили голландец Квинси Промес (с пенальти) и бразилец Фернандо (со штрафного).
На игре присутствовало 34 208 зрителей.
Матч
Спартак - Краснодар - 2:0 (2:0)
Голы
Промес 38 (1:0 - пен.). Фернандо 45 (2:0).
Состав
Спартак: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Промес, Глушаков, Самедов (Тимофеев, 76), Фернандо, Зе Луиш, Адриано (Мельгарехо, 90)
Краснодар: Синицын, Гранквист, Грицаенко, Мартынович (Рамирес, 58), Жоаозиньо (Мамаев, 58), Перейра (Ристич, 75), Петров, Газинский, Каборе, Классон, Вандерсон
Предупреждения:
нет - Грицаенко, 36
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция