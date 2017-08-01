«Магнитка» продлила контракт с защитником Дроновым

Накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали.

Хоккеистов «Автомобилиста» обворовали на турнире в Нижнем Новгороде

Хоккеистов «Автомобилиста» обворовали на турнире в Нижнем Новгороде Накануне первого матча Кубка губернатора в Нижнем Новгороде раздевалку «Автомобилиста» во Дворце спорта имени В.С. Коноваленко обворовали.