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«Магнитка» продлила контракт с защитником Дроновым

Источник:  ХК «Металлург» (Магнитогорск)Комментарии

Магнитогорский «Металлург» подписал новое соглашение с защитником Григорием Дроновым, сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт с 19-летним воспитанником магнитогорского хоккея рассчитан до 2020 года.

В минувшем сезоне Дронов провел четыре матча в Молодежной хоккейной лиге и забил один гол.

В КХЛ защитник провел всего 38 матчей, в его активе две голевые передачи.

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