Виктор Гончаренко: Дзагоев может сыграть полный матч с АЕКом, но есть опасность рецидива травмы
Источник: ФК ЦСКАКомментарии
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности полузащитника Алана Дзагоева к ответному матчу с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
«Все будет зависеть от того, как будут вести, так скажем, его залеченные повреждения. Сейчас нет проблем с тем, чтобы он сыграл целый матч, но мы будет очень настороженно следить за ним, чтобы не допустить рецидива. Если будут опасения, проведем замену», - сказал Гончаренко.
Игра пройдет в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.
В первой встрече в Афинах, прошедшей 25 июля, армейцы победили со счетом 2:0.
Матч
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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