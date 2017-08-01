Виктор Гончаренко: Дзагоев может сыграть полный матч с АЕКом, но есть опасность рецидива травмы

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности полузащитника Алана Дзагоева к ответному матчу с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Все будет зависеть от того, как будут вести, так скажем, его залеченные повреждения. Сейчас нет проблем с тем, чтобы он сыграл целый матч, но мы будет очень настороженно следить за ним, чтобы не допустить рецидива. Если будут опасения, проведем замену», - сказал Гончаренко.



Игра пройдет в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.



В первой встрече в Афинах, прошедшей 25 июля, армейцы победили со счетом 2:0.





