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Виктор Гончаренко: Дзагоев может сыграть полный матч с АЕКом, но есть опасность рецидива травмы

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о готовности полузащитника Алана Дзагоева к ответному матчу с греческим АЕКом в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

«Все будет зависеть от того, как будут вести, так скажем, его залеченные повреждения. Сейчас нет проблем с тем, чтобы он сыграл целый матч, но мы будет очень настороженно следить за ним, чтобы не допустить рецидива. Если будут опасения, проведем замену», - сказал Гончаренко.

Игра пройдет в Москве в среду, начало - в 20:00 мск.

В первой встрече в Афинах, прошедшей 25 июля, армейцы победили со счетом 2:0.

Матч

ЦСКА - АЕК Афины

Место и дата

02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция



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