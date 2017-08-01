Team Empire заменила двух игроков состава по League of Legends

Димитриос «Freezy» Коузиокас и Парис «SpArkS» Оутсис-Димитриадис покинули Team Empire.



Игроков заменили Михал «Zoiren» Зика и Петр «Atom» Томсен.



«Наш тренерский штаб давал греческим легионерам достаточно большой спейс для хорошей игры, который они не использовали. Именно поэтому мы заменили Пэриса и Димитриса. К Atom и zoiren мы пришли не случайно. Мы весь сезон вели активную скаутскую деятельность, и когда появилась необходимость в замене, у нас уже было несколько вариантов на обе линии. Я очень рад, что настолько сильные игроки будут защищать цвета Empire и надеюсь, что мы наконец сможем показать ту игру, которую от нас ждут», — прокомментировал менеджер команды Илья «Neromog» Ленивцев.



Zoiren ранее выступал за Gambit и Elements Pro Gaming, а Atom играл в GIANTS! Gaming и Team Aurora.



Состав Team Empire по League of Legends:



Петр «Atom» Томсен — верхняя линия

Артем «eTrouble» Зенян — лес

Михал «zoiren» Зика — средняя линия

Кирилл «Disaflex» Ситников — стрелок

Владислав «SimSin» Самоха — поддержка

Даниил «darrow» Амелин — игрок замены

Дмитрий «Bronyaw» Симиненко — игрок замены



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