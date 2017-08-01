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Георгий Щенников: ЦСКА нужно выходить в следующий раунд

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Георгий Щенников перед ответным квалификационным матчем Лиги чемпионов с греческим клубом АЕК рассказал о готовности команды.

— Мотивация одна: нужно выходить в следующий раунд. Не сказал бы, что счет комфортный. Противостояние состоит из двух раундов. Надо сыграть также уверенно и не оставить шансов сопернику.

Сейчас в Москве жаркая погода, и в Афинах тоже было жарко. Хватает ли сил, насколько тяжело играть в плотном режиме в таких условиях?
— Сил, конечно, хватает. Привыкли играть в таком графике. А погодные условия для всех одинаковые, никаких проблем нет.

Может ли АЕК преподнести сюрпризы в ответной игре?
— Считаю, это очень сильная команда, и матч в Афинах был непростой. Что касается сюрпризов… Сегодня будет теоретическое занятие, где все будем подробно разбирать.

Напомним, что матч ЦСКА - АЕК пройдет на поле арены «красно-синих» в Москве в среду, 2 августа, и начнется в 20:00 мск. В первой встрече, прошедшей 25 июля в Афинах, армейцы одержали победу со счетом 2:0. Встреча 4-го тура чемпионата России между ЦСКА и казанским «Рубином» пройдет также в Москве в воскресенье, 6 августа.

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