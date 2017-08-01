Виктор Гончаренко: Знаем, как играть дома против АЕКа (видео)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с греческим АЕКом.

Напомним, игра пройдет в среду в Москве. Первую встречу а Афинах армейцы выиграли со счетом 2:0.

- Вы ждете сюрпризов от АЕКа?

- Сейчас сложно преподносить сюрпризы. Все команды на виду. Несмотря на то, что АЕК первый официальный матч сезона проводил против нас, найти товарищеские игры нетрудно. Мы понимаем, что нам надо делать, и как надо играть при своих болельщиках на своем стадионе.



- Вынуждает ли жаркая погода прибегать к большей ротации?

- Мы об этом не думаем. Два сбора в Австрии тренировались при такой погоде, причем начинаем в 11 утра. В общем, сейчас не обращаем внимания. Особенно после Афин такая погода не вызывает проблем. И игра будет в 20 часов, температура будет ниже, чем днем.



- Скажется ли на стартовом составе тот факт, что уже в воскресенье вас ждет важный матч с «Рубином»?

- Надо уметь разделять матчи квалификации Лиги чемпионов и чемпионата России. Если бы игра шла через два дня на третий, ротация могла быть больше. Через три дня на четвертый - довольно комфортный график.