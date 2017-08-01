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Эрик Бикфалви: Сыграем против «Краснодара» компактно – добьемся хорошего результата

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился ожиданиями от выездной встречи с «Краснодаром» в четвертом туре РФПЛ, которая пройдет 6 августа.

«Команда находится в хорошем состоянии. Мы уже начали подготовку. К воскресной игре сделаем все, чтобы приехать в Краснодар и взять там очки. Мы знаем, как против них играть. В прошлом сезоне мы сыграли хорошо на выезде в Кубке и добились ничейного результата дома. Нам нужно быть единой командой, одним коллективом на поле. Мы должны сыграть против них компактно. Если мы будем придерживаться нашей линии поведения, то сможем добиться хорошего результата», - сказал Бикфалви.

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