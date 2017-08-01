Навас подписал с «Севильей» контракт на четыре года
Источник: ФК «Севилья»Комментарии
Полузащитник Хесус
Навас вернулся в «Севилью», подписав с клубом контракт на четыре года.
Ранее 31-летний испанец выступал за клуб из Андалусии с 2003 по 2013 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити», где провел предыдущие четыре сезона.
В составе «горожан» Навас стал чемпионом Англии (2014) и двукратным обладателем Кубка лиги (2014, 2016).
В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах. По окончании сезона контракт Наваса с клубом подошел к завершению, и в качестве свободного агента он вернулся в «Севилью», с которой выигрывал Кубок УЕФА в 2006 и 2007 годах.
Добавим, что полузащитнику осталось провести 27 матчей, чтобы побить рекорд клуба, который принадлежит Хуану Арсе.
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