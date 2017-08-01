Навас подписал с «Севильей» контракт на четыре года

Полузащитник Хесус Навас вернулся в «Севилью», подписав с клубом контракт на четыре года.

Ранее 31-летний испанец выступал за клуб из Андалусии с 2003 по 2013 годы, после чего перешел в «Манчестер Сити», где провел предыдущие четыре сезона.

В составе «горожан» Навас стал чемпионом Англии (2014) и двукратным обладателем Кубка лиги (2014, 2016).

В минувшем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах. По окончании сезона контракт Наваса с клубом подошел к завершению, и в качестве свободного агента он вернулся в «Севилью», с которой выигрывал Кубок УЕФА в 2006 и 2007 годах.

Добавим, что полузащитнику осталось провести 27 матчей, чтобы побить рекорд клуба, который принадлежит Хуану Арсе.