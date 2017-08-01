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Вагиз Хидиятуллин: «Зенит» выглядит фаворитом матча со «Спартаком»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Вагиз Хидиятуллин поделился ожиданиями от центрального матча четвертого тура РФПЛ, в которой красно-белые встретятся с «Зенитом».

Игра пройдет в Петербурге в воскресенье.

Напомним, накануне действующий чемпион страны «Спартак» со счетом 2:0 обыграл «Краснодар», одержав свою первую победу в сезоне.

«Мне понравился по содержанию матч «Спартака» и «Краснодара», обе команды добротно выглядели. Исход матча решило индивидуальное мастерство игроков «Спартака», в первую очередь Фернандо и Промеса. По воскресной игре если говорить, то фаворитом, конечно, выглядит «Зенит». Если бы «Спартак» не победил «Краснодар», то команды отделяли бы целых семь очков. «Спартак» ждет очень хороший тест, но и «Зенит» готовится серьезно - не зря Манчини приезжал на игру «Спартака» с «Краснодаром», - сказал Хидиятуллин.



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