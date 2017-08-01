«Заубер» может стать юниорской командой «Феррари»

«Феррари» рассматривает вариант сделать «Заубер» своей юниорской командой, сообщает Motorsport.com.

Ранее швейцарская команда, отказавшаяся от моторов с «Хондой», подписала контракт с «Феррари». Однако сотрудничество двух команд может выйти за рамки одной поставки силовых установок.

Президент «Феррари» Серджио Маркионне считает, что у молодых пилотов команды должна быть возможность получать гоночный опыт в Формуле-1.

«Это отличная идея, и мы работаем над этим, – сказал Маркионне. – Нам нужно такое место, потому что у нас есть пара незаурядных молодых пилотов. Нужно найти такое место, чтобы заложить фундамент завтрашнего дня Скудерии. В дальнейшем мы будем увеличивать количество клиентских команд».

Добавим, что в случае если «Заубер» станет юниорской командой «Феррари», самыми вероятными кандидатами на пост призового пилота станут Антонио Джовинацци и Шарль Леклер.