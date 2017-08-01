Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде

Полиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению хоккеистов «Автомобилиста», сообщивших о пропаже из раздевалок коньков и личных вещей перед стартовым матчем Кубка губернатора Нижегородской области с «Ак Барсом».

Игра прошла сегодня в нижегородском Дворце спорта имени В.С. Коноваленко.



«Оперативно-следственная группа выехала на место ЧП, провела необходимые мероприятия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили ТАСС в пресс-службе местного управления МВД.



Матч «Ак Барс» - «Автомобилист» завершился победой казанцев в овертайме со счетом 4:3.



В турнире также принимают участие нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».



