Полиция расследует кражу вещей у игроков «Автомобилиста» в Нижнем Новгороде
Источник: ТАССКомментарии
Полиция Нижнего Новгорода проводит доследственную проверку по заявлению хоккеистов «Автомобилиста», сообщивших о пропаже из раздевалок коньков и личных вещей перед стартовым матчем Кубка губернатора Нижегородской области с «Ак Барсом».
Игра прошла сегодня в нижегородском Дворце спорта имени В.С. Коноваленко.
«Оперативно-следственная группа выехала на место ЧП, провела необходимые мероприятия. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела», - сообщили ТАСС в пресс-службе местного управления МВД.
Матч «Ак Барс» - «Автомобилист» завершился победой казанцев в овертайме со счетом 4:3.
В турнире также принимают участие нижегородское «Торпедо», московский «Спартак», новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».
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