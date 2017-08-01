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Аксель Витсель: Луческу было плевать, что Шатов в России – суперзвезда

Источник:  8news.ruКомментарии

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель рассказал об отношении бывшего тренера «Зенита» Мирчи Луческу к звездам команды и несостоявшемся переходе в «Ювентус».

О Луческу
– Ему всегда было плевать на имя футболиста, – приводит 8news.ru. – Скажем, Шатов в России – суперзвезда. Но если ты играл плохо, Луческу сажал тебя на банку.

О сорванном трансфере в «Ювентус»
– Это была судьба. Если вещи случаются – они случаются по какой-то причине. Это жизнь, Бог выбрал для меня такую судьбу.

О «Зените»
– До сих пор общаюсь с Нету, Кришито, Лодыгиным. И вообще в Санкт-Петербурге у меня есть друзья. Однажды я открыл китайскую газету и увидел фотографию Дзюбы с заголовком: «Тьянцзинь» (моя команда) хочет купить Дзюбу». Он был на первой полосе!

Напомним, Витсель перешел из «Зенит» в «Тяньцзинь» в зимнее трансферное окно.

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